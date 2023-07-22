Kadınlar tacizdeki şüphelinin evini ateşe verdi. Cayır cayır yaktılar

Hindistan‘ın Manipur eyaletinde iki kadının çıplak şekilde sürüklendiği ve taciz edildiği görüntülerin sebebi olan tacizcinin evi kadınlar tarafından ateşe verildi.

Kadınlar tacizdeki şüphelinin evini ateşe verdi. Cayır cayır yaktılar

Hindistan’ın Manipur eyaletinde son dönemlerde şiddet olaylarına sahne oluyor. Olaylar nedeniyle yaklaşık 130 kişi hayatını kaybettiği eyalet bu kez de iki kadının bir çete tarafından çıplak şekilde sürüklendiği ve taciz edildiği görüntüleriyle sarsıldı.

The Indian Express’in haberine göre, ülkede gündem olan görüntülerin ardından polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Polisin, Meitei topluluğuna mensup baş şüpheli Huirem Herodas’ın kimliğini açıklamasının ardından Pechi köyündeki kadınlar, zanlının evini ateşe verdi.

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EYALET BAŞBAKANI POLİSİ SAVUNDU: TESLİM ETMEDİLER

Manipur Eyalet Başbakanı N Biren Singh, polisin harekete geçmesinin geciktiği eleştirilerine yönelik açıklamada bulundu. Singh, polisin elinde 6 binden fazla İlk Bilgi Raporu (FIR) bulunması nedeniyle olaya ilişkin dosyanın tespitinin geciktiğini, videonun çıkmasıyla kimliği belirlenen şüphelilerin gözaltına alındığını bildirdi.

Eyalet Başbakanı Singh, “olay anında polisin mevcut olduğu ve mağdur kadınları çeteye verdiği” iddialarını yalanladı. Singh, “Video ortaya çıktıktan sonra siber suçlar birimini videonun doğruluğunu teyit etmesi için yönlendirdim ve şüpheli bölgelerdeki zanlıları yakalamak için toplu tarama operasyonu yürütmeleri için görevlendirdim” dedi.

‘KARAKOL BASKINIYLA MEŞGULDÜK’

Thoubal bölgesindeki emniyet mensupları ise olay tarihinde yakınlardaki Nongpok Sekmai polis karakolunun, silah yağmalamaya çalışan bir grup tarafından basıldığını ve polisin burayı korumakla meşgul olduğunu belirtti.

Yetkililer “Videodan dün haberimiz oldu. Şimdi elimizde video kanıtı var. Harekete geçtik ve (şüphelileri) gözaltına almaya başladık” bilgisini verdi.

MAĞDUR KADIN: BİZİ ONLARA POLİS VERDİ

Olayı anlatan mağdur kadın, “Polisler, çete köyümüze saldırırken oradaydı. Polisler, bizi evimizin yakınlarından aldılar ve köyün dışındaki yolun kenarında çeteyle bıraktılar. Bizi onlara polis verdi” ifadesini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Hindistan’ın Manipur eyaletinde çete üyelerinin, Kuki etnik grubuna mensup olduğu tespit edilen iki kadını sürükleyip taciz ettiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Polis, olayın 4 Mayıs’ta gerçekleştiğini ve o tarihlerde Thoubal bölgesinden bir kaçırma ve toplu tecavüz olayının ihbar edildiğini açıklamıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yaptığı açıklamada olayın “Hindistan’ı utandırdığını” dile getirerek, “Manipur’un evlatlarına olanlar asla affedilemez” ifadesini kullanmıştı.

Manipur Eyalet Başbakanı N Biren Singh de Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “idam cezasının göz önünde bulundurulacağını” kaydetmişti.

MANİPUR’DA ŞİDDET OLAYLARI: 130 ÖLÜ

Eyalet nüfusunun yüzde 53’ünü oluşturan Meitei topluluğu, “Planlanmış Kabile” kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle gösteriler düzenlerken, nüfusun yaklaşık yüzde 30’unu oluşturan Kukilerin de aralarında bulunduğu grupların buna itirazı şiddet olaylarına yol açıyor.

Gösteriler 3 Mayıs’tan itibaren şiddet olaylarına sahne olmuştu.

Askere 4 Mayıs’ta “vur emri”nin verildiği Manipur’daki şiddet olayları nedeniyle yaklaşık 130 kişi hayatını kaybederken, 60 bin kişi yerlerinden edildi.

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