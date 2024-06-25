Kadınlara 325 euro destek verilecek! Başvuru şartları neler?

Çalışma hayatında kadınların daha fazla yer almasını hedefleyen yeni bir girişim, annelere mali destek sunacak. Bu kapsamda, SGK ve AB'nin iş birliğiyle yürütülecek olan program, çocukları için eğitimli bakıcı istihdam eden annelere aylık 325 euro (yaklaşık 11.288,24 TL) ödeme yapacak. Haziran ayı itibarıyla hayata geçirilmesi öngörülen bu destek projesi, annelerin iş gücüne katılımını artırarak, kadın istihdamını güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

ANNELER İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan ve belirli kriterleri yerine getiren anneler, yeni bir projeden yararlanma şansına sahip olacak. Projeye katılmak için annelerin, çocuklarıyla aynı adreste yaşaması, sosyal güvenlik kapsamında tam zamanlı çalışması, 0-24 aylık bir çocuğa sahip olması ve 0-36 ay arası çocuk bakımı konusunda eğitim almış bir bakıcıyı istihdam etmesi gerekmektedir. Bu şartları sağlayan anneler, projenin sunduğu desteklerden on iki ay boyunca faydalanabileceklerdir.

BAKICILAR İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?

Çalışan annelerin iş yaşamında daha aktif rol alabilmelerine katkı sağlamak amacıyla başlatılan projede görev alacak bakıcılar için belirlenen kriterler açıklandı. 18 yaş ve üzeri bireylerin başvurabileceği projede, bakıcı adaylarının bakacakları çocukların ailesiyle herhangi bir akrabalık ilişkisi olmaması gerekiyor. Ayrıca, adayların 0-36 ay arası çocuklara yönelik bakım eğitimi almış ve bu alanda sertifika sahibi olmaları şart koşuluyor.

Bakıcıların, hizmet verecekleri çocuklarla aynı adresi paylaşmaları da zorunlu tutulmakta. Uygun adaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi web sitesi üzerinden başvuru süreci ve diğer detaylar hakkında bilgi edinebilirler.