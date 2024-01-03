Kadınlara müjde dedirtecek ot ortaya çıktı. Regl (Aybaşı) kanamalarını düzenliyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Deniz Dallı
Kadınlara müjde dedirtecek ot ortaya çıktı. Regl (Aybaşı) kanamalarını düzenliyor
Regl (Aybaşı) kanamalarını düzenlen kanarya otu; Kadınlara müjde dedirtecek ot olarak ortaya çıktı.

Doğal besinlerle sağlıklı olmayı ve hastalıklardan kaçınmayı tercih eden insanlar, kanarya otu gibi birçok bitkinin harika faydalarını öğrenmeye devam ediyor.

Regl (Aybaşı) kanamalarını düzenlen kanarya otu dikkat çekti. Bu ot kadınlara müjde dedirtecek olarak ortaya çıktı.

REGL (AYBAŞI) NEDİR?

Âdet kanaması olarak da bilinen regl, aylık döngüler hâlinde gerçekleşen vajinal kanama olduğu biliniyor.

Kadın üreme hücresi olan yumurtanın, yumurtalık rezervinde olgunlaşmasıyla birlikte rahmin iç dokusu da kalınlaşmaya başladığının altı çizildi.

KANARYA OTU NASIL KULLANILIR-?

Kanarya otu farklı yöntemlerle kullanılabileceği biliniyor. En sık tercih edilen yöntem, çay olarak içmektir.

Kanarya otu şurup olarak da içilebileceği bildirildi.

Kanarya otunun krem veya merhem olarak da kullanılabileceği ifade edildi.

İlgili Haberler
Mucize otun faydaları saymakla bitmiyor
Turp Otunun bilinmeyen faydaları nelerdir?
Dalak otunun mucize faydaları ortaya çıktı
Panik atağa iyi gelen otun mucize faydaları
Son Haberler
Suudi Arabistan'dan Türkiye onayı. Kendi kopardıklarına kendileri onay verdiler Dünya
Suudi Arabistan'dan Türkiye onayı. Kendi kopardıklarına kendileri onay verdiler
Bedelli askerlik ücretine gelen zam belli oldu Ekonomi
Bedelli askerlik ücretine gelen zam belli oldu
Kokulu mumlardaki büyük tehlike ortaya çıktı, uzmanından kritik uyarı Sağlık
Kokulu mumlardaki büyük tehlike ortaya çıktı, uzmanından kritik uyarı
Aboubakar kadro dışı kalınca inşaatta sıva yaparken görüntülendi. Sabah 8 akşam 5 çalışıyor Spor
Aboubakar kadro dışı kalınca inşaatta sıva yaparken görüntülendi. Sabah 8 akşam 5 çalışıyor
Güney Kore 2023'te tarihin en sıcak yazını yaşadı Dünya
Güney Kore 2023'te tarihin en sıcak yazını yaşadı
NBA'de 6 maçtır kaybetmeyen Celtics'i Thunder durdurdu Spor
NBA'de 6 maçtır kaybetmeyen Celtics'i Thunder durdurdu
TFF’nin gizli planı deşifre oldu. Mehmet Büyükekşi’nin neden istifa etmeyeceği ortaya çıktı Spor
TFF’nin gizli planı deşifre oldu. Mehmet Büyükekşi’nin neden istifa etmeyeceği ortaya çıktı