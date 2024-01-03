Kadınlara müjde dedirtecek ot ortaya çıktı. Regl (Aybaşı) kanamalarını düzenliyor

Doğal besinlerle sağlıklı olmayı ve hastalıklardan kaçınmayı tercih eden insanlar, kanarya otu gibi birçok bitkinin harika faydalarını öğrenmeye devam ediyor.

Regl (Aybaşı) kanamalarını düzenlen kanarya otu dikkat çekti. Bu ot kadınlara müjde dedirtecek olarak ortaya çıktı.

REGL (AYBAŞI) NEDİR?

Âdet kanaması olarak da bilinen regl, aylık döngüler hâlinde gerçekleşen vajinal kanama olduğu biliniyor.

Kadın üreme hücresi olan yumurtanın, yumurtalık rezervinde olgunlaşmasıyla birlikte rahmin iç dokusu da kalınlaşmaya başladığının altı çizildi.

KANARYA OTU NASIL KULLANILIR-?

Kanarya otu farklı yöntemlerle kullanılabileceği biliniyor. En sık tercih edilen yöntem, çay olarak içmektir.

Kanarya otu şurup olarak da içilebileceği bildirildi.

Kanarya otunun krem veya merhem olarak da kullanılabileceği ifade edildi.