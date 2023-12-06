Kadınlara müjde. İşte adet sancılarını hafifleten ot

Kadınların korkulu rüyası olan adet sancılarını hafifleten çiriş otu dikkat çekti.

Ersoy Özdem KAYNAK: Haber Merkezi
Kadınlara müjde. İşte adet sancılarını hafifleten ot

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme devam ediyor.

Kadınların korkulu rüyası olan adet kanamasını düzenler ve adet sancılarını hafifleten çiriş otu dikkatlerden kaçmadı.

ADET SANCISI NEDİR?

Adet ağrısı ya da sancısı, uterus duvarında ki kasların ve kan damarlarının kasılmalarından dolayı ortaya çıktığı biliniyor.

Bu ağrı kramp, mide ağrısı, bel ve bacak ağrısı olarak görülebilir. Dönemsel olarak görülen adet sancısı (dismenore), fibroidler, endometriozis ve adenomiyoz gibi durumlardan kaynaklanır.

ÇİRİŞ OTU NASIL KULLANILIR?

- Salata olarak: Taze çiriş otu yapraklarını yıkayıp doğrayarak salatalarınıza ekleyebilirsiniz. Bu şekilde hem lezzet hem de vitamin katmış olursunuz.

- Çay olarak: Bir fincan kaynar suya bir çay kaşığı kuru çiriş otu ekleyerek demleyin. Bu çay, sindirim sistemi, stres, uyku gibi konularda fayda sağlayabilir.

- Cilt bakımı için: Çiriş otunu cildinize sürerek veya çayını içerek cilt problemlerinizden kurtulabilirsiniz.

- Yemek olarak: Çiriş otunu sebzelerle birlikte soteleyerek lezzetli bir yemek yapabilirsiniz. Ayrıca çiriş otunu buzlukta saklayarak uzun süre tazeliğini koruyabilirsiniz.

- Saç bakımı için: Çiriş otunu saçınıza masaj yaparak uygulayabilir veya şampuanınıza karıştırabilirsiniz. Bu şekilde saçınızın daha sağlıklı ve parlak olmasını sağlayabilirsiniz.

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