Kadınlara rızaları dışında 'doğum kontrol' uyguladılar. Hükümetten tazminat istiyorlar

57 bin nüfuslu Grönland halihazırda Danimarka’nın yarı egemen bölgesi. 1953’e kadar ise Danimarka sömürgesiydi. Bölgenin kendi bayrağı, dili ve başbakanı var ama para birimi, adalet sistemi, dışişleri ve güvenlik işleri hala Danimarka tarafından kontrol ediliyor.

BBC’nin haberine göre 1966 ile 1970 arasında Grönland’da doğum oranını sınırlamayı amaçlayan bir program kapsamında, en az 4 bin 500 kadına rızası dışında spiral takılmış. Bu rakam o dönem çocuk doğurabileceklerin yüzde 35’ine denk geliyor. Bazılarının yaşı 13’ten küçükmüş.

'ŞİMDİ HAREKETE GEÇMEK İSTİYORUZ'

Tazminat sürecini başlatan psikolog Naja Lyberth, “Soruşturmanın sonuçlarını beklemek istemiyoruz” dedi: “Yaşlanıyoruz. Aramızda 1960’larda spiral takılan en yaşlılarımız 1940’larda doğdu ve 80’lerine yaklaşıyor. Şimdi harekete geçmek istiyoruz.”

Lyberth, bazı vakalarda takılan spirallerin çok büyük olduğunu, ciddi sağlık komplikasyonlarına ve hatta kısırlığa yol açtığını söyledi. Bazı kadınlar jinekologlar tarafından yakın zamanda tespit edilene kadar spirallerden habersizmiş.

'HÜKÜMETİN YASALARI ÇİĞNEDİĞİ AÇIK'

Psikolog, dönemin Danimarka hükümetini, sosyal yardımlardan tasarruf etmek için Grönland nüfusunu kontrol etmek istemekle suçladı: “Hükümetin insan haklarımızı ihlal ederek ve bize ciddi zararlar vererek yasaları çiğnediği zaten yüzde 100 açık.”

67 kadın, Danimarka hükümetinden tazminat istiyor. Her bir kadın yaklaşık 300 bin Danimarka kronu (1 milyon 160 bin lira) tazminat istiyor.