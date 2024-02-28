Kadınlara taciz, işkence, tecavüz tehdidi... Kan donduran Gazze raporu

Cenevre merkezli Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütüne açıklamalarda bulunan onlarca Gazzeli kadın, İsrail güçleri tarafından rehin alındıkları süre içinde maruz kaldıkları işkence ve cinsel tacizi anlattı.

TACİZ VE DAYAĞA MARUZ KALDILAR

İsrailli erkek askerlerin önünde çıplak olarak soyunmaya zorlandıkları, tecavüz tehditleri, sözlü taciz ve dayağa maruz kaldıklarını ifade eden Gazzeli kadınlar, İsrail askerleri tarafından gözleri ve elleri bağlı vaziyette gözaltına alındıklarını anlattı.

Gazzeli kadınlar uzun süre dondurucu havada kafesler içinde bekletildiklerini, ilaç, gıda ve temel tıbbi bakım ve hijyen malzemelerinden mahrum bırakıldıklarını anlattı.

Euro-Med'e göre, İsrail saldırılarının hedefindeki Gazze'de benzer ihlallere maruz kalan kadınların sayısının çok daha yüksek olduğunu, ancak sosyal normlar, travma ve güvenlik endişeleri sebebiyle konuşmaktan kaçındıklarını söyledi.

ÇIPLAK ARAMAYA ZORLANDILAR

Güvenlik endişeleri nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen 45 yaşındaki N.H., İsrail ordusu tarafından 28 Aralık tarihinde gözaltına alındığını 43 gün boyunca esir tutulduğunu belirtti.

N.H., Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Gazzelilerin sığındığı Birleşmiş Milletlere (BM) ait bir okulu İsrail askerlerinin gün ağarırken bastığını erkekleri bir araya toplayıp kıyafetlerini zorla çıkartmaya zorladıklarını ifade etti.

“ASKERLER BİZİ SÜREKLİ VE ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE DÖVDÜ”

Kadınlara "tıbbi muayene" için bir odaya geçmeleri talimatı verildiğini söyleyen N.H., "Kapalı bir alanda tamamen çıplakken üzerimiz arandı ve kadın askerler bizi sürekli ve şiddetli bir şekilde dövdü” ifadelerini kullandı.

N.H., İsrailli erkek askerlerin de olduğu açık alanlarda birden fazla çıplak aramaya zorlandığını, bir kadın askerin arama esnasında kendisine hakaret ettiğini, üzerine tükürdüğünü belirtti.

Hayvan kafesine benzediğini söylediği bir yerde dört gün boyunca alıkonulduğunu kaydeden N.H. bu süre zarfında zincirli tutulduğunu ifade etti.

“İSRAİL BAYRAĞINI ÖPMEM İSTENDİ”

S.D isimli başka bir kadın ise, kadın askerlerden birinin rehin tutulduğu esnada gözlerinin bağını çıkardığını ve kendisinden İsrail bayrağını öpmesini istediğini anlattı. S.D. bayrağı öpmeyi reddettiği için yüzüne sert şekilde vurulduğunu, Kadın askerin, kendisini provoke etmeye ve saldırmaya devam ettiğini anlattı.

“TECAVÜZ ETMEKLE TEHDİT ETTİLER”

İsmini açıklamak istemeyen 39 yaşındaki N.M. ise sığındığı okulda rehin alınmasından sonra n İsrail askerlerinin kendisini tecavüz ermekle tehdit ettiğini ve Hamas’ı hedef alan videolarda bulunmaları emrine uymaması halinde çocuklarını bir daha göremeyeceği yönünde tehditler savurduklarını anlattı.