Kadınları fuhşa sürüklüyorlardı! Çete çökertildi

Kaynak: AA
Kadınları fuhşa sürüklüyorlardı! Çete çökertildi

Bursa'nın Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde kadınları zorla fuhşa sürüklediği öne sürülen kişilere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bursa'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde kadınları zorla fuhşa sürüklediği öne sürülen 6 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 1'i yabancı uyruklu 9 mağdur kurtarıldı.

Evlerde yapılan aramalarda, yaklaşık 3 milyon lira değerinde ziynet eşyası ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.K, S.A, T.G. ve O.G. tutuklandı, M.P. ile H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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