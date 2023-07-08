Kadınların kavgasını çevredekiler güçlükle ayırabildi

İHA'nın haberine göre, Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan park içerisinde iki grup kadın arasında arbede çıktı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile güçlükle yatıştırılan olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kavga, Kemaliye Mahallesi üzerinde bulunan Atatürk Parkı içerisinde meydana geldi. Park içerisinde iki grup kadın arasında henüz bilinmeyen bir tartışma yaşandı. Tartışmanın arbedeye dönüştüğü olayı, araya giren çevredeki vatandaşlar zar zor ayırdı. Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, kadınlar arasında çıkan arbede ve çevredeki vatandaşların araya girerek olayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.