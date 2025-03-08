Kadınların yüzü karanfille güldü

Kaynak: İHA
Kadınların yüzü karanfille güldü

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel ince bir davranışta bulundular.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentteki bazı kurumların Atatürk Parkı üzerinde kurulan stantlarını ziyaret etti. Vali Aygöl, kadınların toplumdaki yerini ve önemini vurgulayarak, "Kadınlarımız, toplumumuzun temel yapı taşlarıdır. Onların emekleri ve fedakarlıkları sayesinde daha güçlü ve sağlıklı bir toplum inşa ediyoruz. Bugün, onların değerini bir kez daha hatırlatmak ve onurlandırmak için buradayız" dedi.

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Etkinlik sonrası Vali Aygöl, vatandaşlar ve esnaflara, dağıtılan karanfillerle birlikte bu anlamlı günü kutlamanın mutluluğunu yaşadı.

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