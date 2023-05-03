Kadir Çöpdemir eski sevgilisine seslendi: Elinde maymun olmaya razıyım

Kadir Çöpdemir, katıldığı programda "İlişkinin peşinden koşar mısın?" sorusu üzerine eski sevgilisine seslendi.

Kadir Çöpdemir eski sevgilisine seslendi: Elinde maymun olmaya razıyım

Özlem Esra Ada’nın hazırlayıp sunduğu Pembe Masa’nın bu haftaki konuğu sunucu, oyuncu ve radyocu Kadir Çöpdemir oldu.

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Kariyeri ve hayatına dair bilinmeyenleri, merak edilen soruları cevaplayan Çöpdemir eski sevgilisine seslendi.

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Özlem Esra Ada’nın sorularını yanıtlayan Çöpdemir “İlişkinin peşinden koşar mısın” sorusuna “Koşmak ne kelime 10 yıllık ilişkim bir inat uğruna bitti evli değilim ama beraber yaşadığım bir hatunum vardı. Beni bıraktı gitti, ne yaptıysam geri gelmedi inat vs hepsinden vazgeçtim artık yeter ki geri gelsin elinde maymun olmaya razıyım ama gelmiyor” diyerek ekranlardan eski sevgilisine seslendi.

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