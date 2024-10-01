Kadir Ezildi’ye büyük ayıp! Nişanlısının türbansız hali ifşa edildi

Temizlik Avcıları programı ile ün kazanan Kadir Ezildi, son programı En Hamarat Benim yarışması ile hafızalara kazındı. Özel hayatıyla son günlerde gündeme gelen Ezildi’nin, nişanlısının türbansız hali magazin programında ifşa edildi.

KADİR EZİLDİ’YE BÜYÜK AYIP YAPILDI

Kendi halinde bir hayat yaşayan Kadir Ezildi’ye karşı büyük bir ayıp yapıldı. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz ekibi, tesettürlü olan Gamze Türkmen'in açık halini canlı yayında sansürsüz şeklide paylaştı.

"Bir şey söyleyeceğim, Kadir Ezildi'nin mahsun nişanlısı mıydı o gördüğümüz? Hani her yerden sakınan, kimselere göstermeyen, kıyamadığı. Ben şok!" diye konuya giren Pınar Eliçe'nin ardından Bilal Özcan'dan "Görgüsüzlük" çıkışı geldi.

KADİR EZİLDİ’DEN KARŞI HAMLE GELDİ

Yaşanan olay sonrası ekibe tepkiler yağarken, Kadir Ezildi de sessizliğini bozdu. Avukatının açıklamasını paylaşan sunucu nişanlısının ve kendisinin kişilik haklarına saldırıldığını ifade ederek dava açılacağını duyurdu.

Kadir Ezildi daha sonra ise nişanlısıyla pozunu paylaşarak "Elalem değil elli alem gelse de biz çok mutluyuz hamdolsun iyikim" ifadelerini kullandı.

Kadir Ezildi açıklama yaparak "Gamze gayet iyi. Neler neler diyeceğim de dilimi tutmak istiyorum, ağzımın hiç ayarı yok. Neyi çekemedin acaba sen de o videoyu aile ortamından alan kişi... O kıza ne gibi bir hasetlik duydun" dedi ve ekledi: "Nişanlımın arkasındayım."