Kadir İnanır ''Benden Randevu alın'' dedi. Kadirizm kurallarına yeni madde eklendi. Kadirizm ne demek

Kadir İnanır, Bebek'te objektiflere yansıdı. İnanır'ın, otomobilinden inerken oldukça zorlandığı görüldü.

Basın mensupları, Kadir İnanır'a, Adana Altın Koza Film Festivali'nde Türkan Şoray ile yıllar sonra el ele poz vermesini sordu.

"BENDEN RANDEVU ALIN"

İnanır, konuyla alakalı, "Çocuklar sokakta konuşmuyorum. Benden randevu alın, öyle konuşalım" ifadelerini kullanmakla yetindi.

Sanatçının randevu alınmadan konuşmak istememesi Kadirizm kurallarına yeni, madde eklenmiş şeklinde yorumlandı.

KADİRİZM NE DEMEK?

Kadir İnanır'ın sert duruşu ve amansız tavırları zaman içerisinde onun estirdiği fırtınaya "Kadirizm" gibi bir yakıştırma da getirdi. Bir anda fenomen oldu Kadirizm. Kimine göre delikanlılıktı, kimine göre cep telefonundan motivasyon mesajı atmaktı. Kimine göre testesteron yoğunluğu kimine göre andropoz belirtisiydi. Kadir Çöpdemir'in de bir dönem ekmeğini yediği bu akım hakkında Kadir İnanır'ın düşüncelerine bakacak olursak, şöyle yorumluyor usta sanatçı;

"Kadirizm kelime olarak bir saçmalık zaten. Cem Uzan diye bir adam var, ona bir dizi çekiyordum. 'Kadirizm geliyor' diye yazmış. Öyle yamanıp kaldı. 'Niye bunu yaptın?' dedim. 'Sen bunu düşün, niye Ahmetizm yazmadık diye?' dedi.

Kendine göre savunma yaptı. Hâlâ kullanıp duruyorlar. 41 yıldır dünyanın en güzel ve en zor ülkesinde bir hayat mücadelesi verirken, savunduğum değerlerin arkasında duruyor ve hiç ödün vermiyorsam, kendime buradan böyle bir kimlik çıkartmışsam, buna onurlu, güvenilir insan derim. Ama sen ona Kadirizm diyorsan bu beni hiç ilgilendirmez. Asla memnun değilim böyle bir şeyden. Ama ne kadar bunları söylesem de açıyorum gazeteyi yine Kadirizm!"

Aslında Kadir İnanır'ın belirttiği kadar soyut bir kavram değil Kadirizm. Bugün pek çok popüler diziye baktığımızda Kadirizmi hissettiren karakterleri görmemek mümkün değil. Şeref Meselesi'nde Kerem Bursin, Kuzey Güney dizisindeki Kuzey, Medcezir'deki Yaman... Saymakla bitmez. Hepsi bir noktada duruşlarıyla ve hareketleriyle Kadirizm'den modellenmiş gibiler. Dövdü mü ağız burun kıran, sevdi mi aşkını efsane yapan, atara atar gidere gider bu karakterler aslında farkında olmasak da birer Deli Kadir, birer Ateşdağlı, birer Tatar Ramazan... Peki nedir tam olarak Kadirizm?

1. Kadirizm korkusuz olmaktır

2. Kadirizm atara atar gidere gider olmaktır

3. Kadirizm dövdüğü adamın üstüne tükürmektir

4. Kadirizm dövemese de uzaktan tükürecek takati kendinde bulmaktır

5. Kadirizm yeri gelince tokat yemektir

6. Kadirizm tokat atmakta kadın erkek eşitliğine inanmaktır

7. Kadirizm zorla güzelliği oldurabilmektir

8. Kadirizm her daim duruşunu muhafaza etmektir

9. Kadirizim güzele güzel bakabilmektir

10. Kadirizm oynadı mı adam gibi oynayabilmektir

11. Kadirizm vurulsa da yıkılmamak, mezara dik gömülmektir

12. Kadirizm öpüşmenin farklı yollarını keşfetmektir

13. Kadirizm sarhoşken hem suçlu hem güçlü olabilmektir

14. Kadirizm kuantum fiziğiyle açıklanabilecek aksiyonlar peşinde koşmaktır

15.Kadirizm yeri gelince avına yaklaşan bir timsah gibi olabilmektir