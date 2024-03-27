Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında son açıklama

Kaynak: DHA
Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında son açıklama
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır, İstanbul Beykoz'da bulunan evinde 24 Mart Pazar günü inme inmesi sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.

1631456120819-kadddd.jpg

“KONUŞMAK İÇİN YORGUN”

75 yaşındaki Kadir İnanır’ın uyandırıldığını açıklayan Başhekim Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Kadir İnanır’ın bilinci açık, mesajlara gülümseyerek cevap verdi" dedi.

Açıklamalarına devam eden Sağlam, "İletişim kurabiliyor, cevap veriyor. Konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacak ama şu an konuşmak için yorgun" ifadelerini kullandı.

istanbul-kadir-inanirdan-iyi-haber-gel-32078.jpg

Son Haberler
Operasyonda 169 bin 650 adet ele geçirildi Gündem
Operasyonda 169 bin 650 adet ele geçirildi
Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: 7 yaralı, 12 gözaltı Yerel Haberler
Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: 7 yaralı, 12 gözaltı
Süper Lig'den milli takıma bulaşan virüsü Sedat Kaya açıkladı Spor
Süper Lig'den milli takıma bulaşan virüsü Sedat Kaya açıkladı
Anadolu Otoyolu'nda kaza. 1 sürücü ağır yaralı Yerel Haberler
Anadolu Otoyolu'nda kaza. 1 sürücü ağır yaralı
Okuldaki ağaca tırmandı heyecan yarattı Gündem
Okuldaki ağaca tırmandı heyecan yarattı
Durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu Gündem
Durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu
Kadınlar saç saça baş başa kavga etti Gündem
Kadınlar saç saça baş başa kavga etti