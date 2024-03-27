Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında son açıklama

Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır, İstanbul Beykoz'da bulunan evinde 24 Mart Pazar günü inme inmesi sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.

“KONUŞMAK İÇİN YORGUN”

75 yaşındaki Kadir İnanır’ın uyandırıldığını açıklayan Başhekim Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Kadir İnanır’ın bilinci açık, mesajlara gülümseyerek cevap verdi" dedi.

Açıklamalarına devam eden Sağlam, "İletişim kurabiliyor, cevap veriyor. Konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacak ama şu an konuşmak için yorgun" ifadelerini kullandı.