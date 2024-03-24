Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama. Hastaneye kaldırılmıştı

Sanatçı Kadir İnanır (74) sabah saatlerinde Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

İnme indiği berlirtilen İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilen sanatçının sağlık durumu ile ilgili ilk açıklama yeğeninden geldi.

"BEYİN DAMARLARINA PIHTI ATMIŞ"

Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili konuşan yeğeni Levent İnanır, "Tıp tabiriyle emboli yani pıhtı atması oldu beyinde. Operasyonda doktorlar. Zamanında müdahale ettiler sağ olsunlar. Hayati tehlikesi kesinlikle yok zaten. Belki araz kalabilir dediler ama erken müdahale olduğu için. İyi olacak diye düşünüyoruz. Şoförü aradı beni 'Hastaneye geçiyoruz' dedi. Kendi doktorlarını aradım onlar da geldiler sağ olsunlar. Hastane de zaten gerekli müdahaleyi yaptı. Ambulansı arayan onu buraya getiren Jülide hanım. Ameliyat değil, pıhtı var o pıhtıyı alıyorlar. " dedi.

KADİR İNANIR KİMDİR?

Kadir İnanır, 1949 doğumlu sinema oyuncusudur. Selvi Boylum Al Yazmalım, Yılanların Öcü, Tatar Ramazan, Bodrum Hakimi ve Med Cezir Manzaraları isimli filmleriyle tanınır. Türk oyuncu İnanır, uzun yıllar sonra ilk kez Türkan Şoray ile Gönderilmemiş Mektuplar adlı filmde rol almıştır.

Ordu'ya bağlı Fatsa ilçesinde Mehmet İnanır, Rukiye İnanır çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Kalabalık ailesinin son çocuğu olan İnanır, 14 kardeşin en küçüğüdür. Fatsa'daki ilkokulunda da çeşitli okul gösterilerinde yer almıştır. Yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından gidemediği üniversiteye yıllar sonra Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Bölümü'nü bitirmiştir.

1969 yılında katıldığı bir yarışmada 1.lik ödülü alan İnanır sonrasında çeşitli foto-romanlarda oynamıştır.

Buuradan da sinemaya geçiş yaparak ilk filmi olan "Son Yedi Adım Sonra"da yer almıştır.

Kısa bir süre sonra, başrollerde oynamaya başlamıştır. Toplam 182 sinema filminde ve 7 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın en uzun soluklu dizisi Marziye adlı yapımı olmuştur.

5. Adana Altın Koza Film Şenliği'nde Utanç (1973) adlı filmle En İyi Erkek Oyuncu seçilen Kadir İnanır, başrollerini Fatma Girik, Serpil Çakmaklı, Nur Sürer, Erdal Özyağcılar ile paylaştığı 1985 yapımı Yılanların Öcü adlı Şerif Gören filmiyle ise 23. Antalya Film Şenliği'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olmuştur.

Kadir İnanır, 1990'da Med Cezir Manzaraları adlı film ile 3. Ankara Film Şenliği'nde de En İyi Erkek Oyuncu dalında ödülün sahibi olmuştur.

2000 yapımı Komser Şekspir adlı Sinan Çetin filminde yeralan ünlü oyuncu, 24 yıl aradan sonra 2003 yılında Gönderilmemiş Mektuplar adlı filmde Türkan Şoray'la yeniden bir araya gelmiştir.

Kadir İnanır hakkında, 2000 yılında Derman Bey dizisinin çekimleri sırasında rol arkadaşı olan Buket Saygı'ya gönderdiği smsler nedeniyle taciz suçlamasıyla dava açılmış. İnanır, smsleri "motivasyon" amaçlı gönderdiğini belirtmesine karşın 2003 yılında sonuçlanan davada "sarkıntılık ve hakaret etmek" suçundan 6 ay hapis cezası verildi, iyi halden dolayı bu ceza 456 milyon 300 bin lira para cezasına çevrilip ertelenmiştir.

Kadir İnanır son olarak, Memduh Ün ve Tunç Başaran'ın yönettiği, Fatma Girik ile birlikte başrollerini paylaştığı, 2005 yapımı Sinema Bir Mucizedir adlı yapımda oynamıştır.

Reklam filmlerinde de oynayan, sosyoloji, ekonomi ve siyasetle de ilgilen ve hiç evlenmeyen Kadir İnanır'ın, kurbağa (göden) koleksiyonu bulunur.

Şarkıcı Soner Arıca yeğenidir.