Kafa kafa çarpışan otomobiller hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı

Bartın-Karabük Karayolu'nda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kafa kafa çarpışan otomobiller hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı

Bartın-Karabük Karayolu'nda sabah saatlerinde, Karabük istikametine seyir halinde olan Ersin Kalender (32) idaresindeki 74 BN 935 plakalı otomobil ile karşı istikametten Bartın yönüne seyir halinde olan Ali Aloğlu (71) idaresindeki 78 YC 178 plakalı otomobil Kadıoğlu mevkiinde çarpıştı.

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İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler araçlarında sıkışırken, kazayı görenlerin acil yardım çağrısı üzerine bölgeye 112, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ali Aloğlu, Ersin Kalender ve eşi Gülbahar Kalender (25), ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılmalarının ardından olay yerindeki ilk müdahalelerinin akabinde ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kazada otomobil sürücüleri Ali Aloğlu ve Ersin Kalender kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybederken, Gülbahar Kalender'in ise tedavisi devam ediyor.

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Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan Karabük-Bartın Karayolu araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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