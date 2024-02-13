Kafa kafaya çarpışan iki otomobil hurda oldu. 3 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Kafa kafaya çarpışan iki otomobil hurda oldu. 3 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Mehmet Sadık Efe Sokak'ta meydana geldi.

M.D. idaresindeki otomobil ile K.E. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 sürücü ile diğer otomobilde bulunan yolcu S.T'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yolcu S.T'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İki araç da hurdaya dönerken, polis kazayla ilgili inceleme başlattığı ifade edildi.

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