Kafa kafaya çarpıştılar: 3 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan A.M., idaresindeki 02 HT 269 plakalı otomobil ile Ö.T., idaresindeki 42 AEC 215 plakalı otomobil, Yukarı Çöplü köyü girişinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü A.M., ile yanında bulunan Ö.B.Y ve M.E., yaralandı. Yaralılar gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.