Kafası koptu beyni saatlerce canlı kaldı

ABD'de Teksas Üniversitesi’ne bağlı Southwestern Tıp Merkezi’nde çalışan araştırmacılar geliştirdikleri bir makine sayesinde, bir domuz beynini canlı tutmayı başardılar.

Makinede kullanılan akıllı pompa, beynin kan akışını normal bir şekilde sürdürmeyi sağladı. Araştırmacılar, pompanın, kan basıncını, sıcaklığını ve oksijen seviyesini, bir algoritma yardımıyla en ince ayrıntısına kadar ayarlayabildiğini belirtti.

5 SAAT BOYUNCA CANLI TUTULDU

Araştırmada, Latince adı sus scrofa domesticus olan evcil domuzlar üzerinde denemeler yapıldı. Vücudundan ayrılan domuz beyni, bu pompa ve algoritma sayesinde, yapısında herhangi bir önemli değişiklik olmadan, 5 saat boyunca canlı tutulabildi.

Scientific Reports dergisinde yayımlanan bu çalışmanın başyazarı Juan Pascual, kullanılan bu yeni yöntemin, vücuttan bağımsız olarak beyne odaklanan araştırmalar için yeni bir yol açacağını belirtti. Pascual, bu makinenin, beynin belirli bölgelerinin vücudun etkisinden bağımsız olarak nasıl işlediğinin anlaşılmasını sağlayacağını ifade etti.

KALP AMELİYATLARINDA KULLANILABİLİR

Araştırmacılar ayrıca, domuzların kan şekeri seviyelerine, algoritma ve makine aracılığıyla müdahale etmeyi başardılar. Pascual, kan şekerinin beyin işleyişi üzerindeki etkisinin daha iyi anlaşılabilmesi için bunun önemli olduğunu vurguladı.

Bilim insanları, bu makineyi kardiyopulmoner bypass işlemlerinde kullanmak üzere patent de aldılar. Bu bypass tekniği, kalp ameliyatı sırasında kalp ve akciğerin bir makineye bağlanarak canlı tutulmasını içeriyor.

2019 yılında ABD’de yapılan bir başka araştırmada, domuzların beyin hücrelerinin, ölümden birkaç saat sonra kısmen canlandırıldığı gözlemlenmişti.