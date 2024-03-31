Kafasına karton kutu geçirip sokak sokak dolaştı. Huni değil

Kaynak: İHA
Kafasına karton kutu geçirip sokak sokak dolaştı. Huni değil
Yalova'da ilginç görüntüler: Kafasına karton kutu geçirip sokak sokak gezdi

Yalova'daN ilginç görüntüler...Bir kadın kafasına taktığı karton kutu ile çarşı pazar dolastı. Millet de katına şaşkın şaşkın ona baktı. Kafasına karton kutu geçirip sokak sokak gezdi

Yalova’dan şaşırtan fotoğraf...O fotoğraf bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Yalova Kumaş Pazarı içinden yürüyerek geçen bir kadının kafasına karton kutu geçirdiği görüldü. Pazardakilerin şaşkın şaşkın bakışları arasında dolaşan genç katın Cengiz Koçal Caddesine çıktı orada da yürümeye devam etti.
Görenlerin dönüp bir daha şaşkın şaşkın baktığı kadın, daha sonra gözlerden kayboldu. Kadının neden böyle bir şey yaptığı ise merak konusu oldu.

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