AKP’nin Eskişehir Adayı Nebi Hatipoğlu basına böyle sansür uyguladı: Ne çekiyorsun oğlum?

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AKP’nin Eskişehir Adayı Nebi Hatipoğlu basına böyle sansür uyguladı: Ne çekiyorsun oğlum?
AKP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, oyunu kullandıktan sonra basının karşısına geçti. Hatipoğlu bazı basın mensuplarına “muhalif” diyerek çekim yapmasına izin vermedi.

AKP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Emine Cahide Karaali Ortaokulu'na oyunu kullandı.

Oy verme işleminin ardından açıklamalar yapan Hatipoğlu yerel yayın yapan Es TV'nin çekim yapmasına izin vermedi.

“NE ÇEKİYORSUN OĞLUM?”

Hatiopğlu, "Ne çekiyorsun oğlum? Üç ay boyunca hakaret, iftira. Bize 24 saat hakaret etti Es TV. CHP'nin yayın kuruluşu olduğunu biliyoruz. Oradan beslendiğini, faturalarının ödendiğini biliyoruz. Bu kadar yanlı bir haber üç ay boyunca hakaret, iftira olur şey değil" şeklinde konuştu.

“SEN DE ÇEKME HADİ ABİ”

Eskişehir.net muhabirinin araya girip Hatipoğlu'na "Biz de basınız. Yaptığınız doğru değil' demesi üzerine Hatipoğlu, "Rahatsız olduysan çekme sen hadi. Es Tv de çekmiyor hadi abi" dedi. "Eskişehir haber burada mı? O da çekmesin" diyen Hatipoğlu, diğer basın kuruluşlarına açıklamalarda bulunduktan sonra oyunu kullandı.

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