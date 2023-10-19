Kafasına taşla vurduğu kadının öldüğüne emin olmak için defalarca kontrol etti

Edinilen bilgiye göre olay 10 Ekim tarihinde Trabzon Çömlekçi Mahallesinde meydana geldi. Yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan 67 yaşındaki Banesha Mamisheva para karşılığı ilişkiye girmek için buluştuğu Murat Baytar tarafından başına defalarca taşla vurularak öldürüldü. Olaydan sonra zanlı, kadının öldüğüne emin olmak için defalarca kontrol ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda metruk bir binada cesedine ulaşılan Mamisheva, otopsi incelemesinden sonra kafasına taşla vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mamisheva'nın son olarak cezaevinden izinli çıkan Murat Baytar ile görüştüğünü tespit etti. Baytar, cinayet şüphesi ile yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Zanlı Murat Baytar’ın 12 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Baytar ifadesinde: "Banesha Mamisheva ile yaklaşık 8 yıldır tanışıyoruz. Birkaç kez para karşılığında birlikte olmuştuk. O gün parkta alkol aldıktan sonra onunla buluştum. Cinsel birliktelik yaşamak için daha önce gittiğimiz metruk eve gittik. Benden 250 TL istedi. Ben de 150 TL verdim; kabul etmedi. Tartıştık, yumruk atıp, daha sonra başına taşla vurdum. Paraları aldım, olay yerinden ayrıldım. Olayın ardından 3 kez olay mahalline giderek, ölüp ölmediğini kontrol ettim" dediği belirtildi.

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Murat Baytar, tutuklandı.