Kafede dehşet! Kızgın müşteri garsonun burnunu ısırarak kopardı

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de eşine az rastlanır bir vahşet olayı yaşandı. Bir pastane-kafede çıkan kavga sonucunda 17 yaşındaki bir çalışanın burnu kızgın müşteri tarafından ısırılarak koparıldı.

OLAYIN BAŞLANGIÇ NEDENİ

Olay, önceki akşam Çeşme ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre tuvalet kullanımı nedeniyle beş kişilik bir grup ile pastane çalışanları arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

SİNİRLİ MÜŞTERİ GARSONUN BURNUNU KOPARDI

Olay sırasında gruptaki 28 yaşındaki M.K., 17 yaşındaki genç garsonu hedef alarak burnunu ısırarak kopardı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan çalışan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

BURNU KOPAN GENCİN DURUMU CİDDİ

Burada gerçekleştirilen başarılı operasyonla kopan burun dokusu yerine dikilirken gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri olaya karışan beş kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.K., "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanırken, diğer dört kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.