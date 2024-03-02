"Kafes-50" operasyonu: 18 tutuklama

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı liderliğinde 29 Şubat'ta, Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan örgüt lideri olduğu ileri sürülen B.Ç. ve M.Ç. ile 2 doktor, 8 eczacı, 2 ecza deposu mesul müdürü, 2 sağlık memurunun da aralarında olduğu 28 şüpheli, işlemlerinin bitmesinin ardından Hatay Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıkarılan şüphelilerden 18'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Şubat'ta sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında, Aydın ve Hatay merkezli 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Kafes-50" operasyonlarında, organize suç örgütü üyesi 37 şüphelinin yakalandığını aktarmıştı.

Yerlikaya, Hatay merkezli, Ankara, Adana, Manisa, Mersin, İstanbul, Konya ve Eskişehir'de yakalanan organize suç örgütü üyesi 28 şüphelinin, depremzedelere vermeleri gereken ilaçları vermedikleri halde sahte evrak ve faturalar ile vermiş gibi göstererek ödeme aldıklarının belirlendiğini, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişleri ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen analiz ve saha araştırmaları neticesinde yaklaşık 2 milyar 250 milyon liralık kamu zararının oluştuğunu belirtmişti.