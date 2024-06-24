Kafes dövüşçüsüne 20 bin izleyicinin önünde büyük şok. Kız arkadaşı evlenme teklifine böyle yanıt verdi

Düzenleme: Sami Güntürkün Gürel
Kafes dövüşçüsüne 20 bin izleyicinin önünde büyük şok. Kız arkadaşı evlenme teklifine böyle yanıt verdi

Çekya'da bir kafes dövüşçüsü 20 bin izleyicinin önünde büyük şoka uğradı. Kız arkadaşına evlenme teklifi eden dövüşçü aldığı yanıtla neye uğradığını şaşırdı.

Çekya’da düzenlenen kafes dövüşü sonrası ortalık ayağa kalktı. ‘Clash of the Stars’ turnuvada dövüşen Çek sporcu Lukas Bukovaz, rakibine karşı dövüşü kaybettikten sonra kız arkadaşına evlenme teklifi etti.

Dövüş alanının içinde kız arkadaşına evlenme teklifi eden Çek sporcu hiç ummadığı bir yanıtla karşılaştı. Kız arkadaşı, Bukovaz’ın evlenme teklifini reddetti.

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Dövüşü izleyen yaklaşık 20 bin sporsever, evlenme teklifini reddeden kadını yuhaladı. Hatta bir seyircinin kadına su atmaya çalışması dikkat çekti.

Genç kadın, evlenme teklifini reddetmesinin sebebi olarak Bukovaz’ın kendisini başka bir kadınla aldatması olarak gösterdi.

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Çek sporcu daha sonra yaptığı paylaşımda kız arkadaşını kesinlikle aldatmadığını söyledi.

Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada gündem olurken ‘2 dakikada üst üste 2 yenilgi’ yorumu yapıldı.

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