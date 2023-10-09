'Kafes Operasyonu'nun İzmir ayağında 20 şüpheli adliyede

Türkiye genelinde düzenlenen "Kafes Operasyonu" çerçevesinde, İzmir merkezli Manisa, Konya ve Kayseri illerinde de baskınlar yapıldı.

KAYNAK: İHA
'Kafes Operasyonu'nun İzmir ayağında 20 şüpheli adliyede

'Aktaşlar Çetesi' ve silah ticareti yapan çetelere yönelik operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında 'Aktaşlar Çetesi' lideri, boynunda 'adalet terazisi' dövmesi bulunan A.A.'nın da olduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "31 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes Operasyonu çerçevesinde 15 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 24 suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 307 şüpheli şahıs yakalandı" ifadelerini kullanmıştı.

İZMİR'DE AKTAŞLAR SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ
Operasyon yapılan iller arasında İzmir de bulunurken, İzmir merkezli Manisa, Konya ve Kayseri illerinde Aktaşlar ve diğer suç örgütlerine mensup kişilere yönelik baskınlar yapıldı. 72 ekip ve 142 personelin katılımıyla düzenlenen baskınlarda, 31 hedef şahıstan aralarında ‘Aktaşlar Çetesi’ lideri, boynunda ‘adalet terazisi’ dövmesi olan A.A.’nın da olduğu 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik yapılan aramalarda 8 adet tabanca, 11 adet pompalı tüfek, 32 adet kartuş, 377 adet fişek, 7 adet uyuşturucu hap, 1 adet balistik yelek, 5 adet tabanca şarjörü ve 9 adet tüfek şarjörü ele geçirildi.

20 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Aynı gruplara yönelik geçtiğimiz günlerde de yapılan çalışmalarda ise 7 adet tabanca, 6 adet şarjör, 18 fişek bulunmuştu. Bahse konu suç örgütlerine yönelik yapılan iki operasyonda ise toplam 15 adet tabanca, 395 fişek, 11 adet tüfek, 1 adet balistik yelek, 11 adet tabanca şarjörü, 9 adet tüfek şarjörü ve 7 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ifade işlemleri sonrası 9’u şüpheli serbest kalırken, 20 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Öne Çıkanlar
Mehmet Büyükekşi'nin Avrupa'yı Türkiye'ye güldürecek skandalını Şerafettin Tilki açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Avrupa'yı Türkiye'ye güldürecek skandalını Şerafettin Tilki açıkladı
Türk ve Türkiye düşmanı Filistin’i savunmak
Türk ve Türkiye düşmanı Filistin’i savunmak
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası'ndan sağlıkçılara ücretsiz avukat desteği
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası'ndan sağlıkçılara ücretsiz avukat desteği
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
İsrail'de borsa çakıldı. İktidar piyasaya 30 milyar dolara sürecek Dünya
İsrail'de borsa çakıldı. İktidar piyasaya 30 milyar dolara sürecek
Oğuzhan Uğur Filistin'e destek gösterisi yapanlara ateş püskürdü Siyaset
Oğuzhan Uğur Filistin'e destek gösterisi yapanlara ateş püskürdü
Ayılar aç kalınca şehre inip sokakları turladı Gündem
Ayılar aç kalınca şehre inip sokakları turladı
Şamil Tayyar AKP içinde Erdoğan'a tuzak kuran ekibi ifşa etti! AK Parti'yi için için çürütüyor Siyaset
Şamil Tayyar AKP içinde Erdoğan'a tuzak kuran ekibi ifşa etti! AK Parti'yi için için çürütüyor
Sarıyer'i domuzlar bastı. Sürücü pisi pisi diye çağırdı Gündem
Sarıyer'i domuzlar bastı. Sürücü pisi pisi diye çağırdı
Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı. Düğün hazırlıkları yapıyorlardı Magazin
Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı. Düğün hazırlıkları yapıyorlardı
Brent petrolde sert yükseliş Ekonomi
Brent petrolde sert yükseliş