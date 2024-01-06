‘Kafkametler’ gemisinin 7 personeli 49 gündür aranıyor. Fırtınada batmıştı

Kaynak: AA
‘Kafkametler’ gemisinin 7 personeli 49 gündür aranıyor. Fırtınada batmıştı
Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinden 7 kişi hala kayıp ve arama çalışmaları 49 gündür sürüyor.

‘Kafkametler’ gemisi 19 Kasım 2023’te Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına sebebiyle mendireğe çarparak batmıştı. Arama ve tarama faaliyetleri hem karadan hem de denizden gerçekleştiriliyor ve bu faaliyetlere Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD görevlileri ve diğer ekipler katılıyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı Nene Hatun Gemisi de bu çalışmalara destek vermeye devam ediyor.

Gemi kurtarma ve enkaz kaldırma şirketi, Denizcilik Genel Müdürlüğünün denetiminde çalışmalarını sürdürüyor ve hava koşulları nedeniyle dün ara verilen batık geminin enkazını kaldırma çalışmalarına pazartesi gününden itibaren devam edileceği belirtildi.

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Öte yandan, aynı tarihte ikiye bölünerek karaya oturan Kamerun bayraklı “Pallada” adlı kargo gemisinin söküm çalışmaları da devam etmekte.

“Kafkametler” adlı gemi, Rusya’dan İzmir Aliağa Limanı’na yük taşıyordu ve 19 Kasım 2023’te Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı’ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı.

Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5’inin cesedi sürdürülen yoğun çalışmaların ardından bulunmuştu.

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