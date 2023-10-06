Kafkaslarda sular ısınıyor: Rusya'dan Abhazya'ya üs

Rusya, Gürcistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Abhazya'da kalıcı bir deniz üssü kurmak üzere anlaşma imzaladı.

Rus basını, anlaşmanın Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Abhazya bölgesinin Rus yanlısı lideri Aslan Bzhania ile görüşmesinden bir gün sonra imzalandığını duyurdu.

Gazetelere bilgi veren Abhaz lider, Oçamçira bölgesinde Rus donanmasını barındıracak bir üs kurulacağını belirterek, "Tüm bunlar hem Rusya'nın hem de Abhazya'nın savunma kapasitesini arttırmayı amaçlıyor ve bu tür etkileşimler devam edecek" dedi. Gazete, Bzhania'nın "Hakkında konuşamayacağım şeyler de var" dediğini de aktardı.

Moskova'nın 2014 yılında Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım yarımadasındaki Sivastopol'da Karadeniz Filosu bulunuyor. Filo, 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana defalarca Ukrayna güçleri tarafından hedef alındı.

Karadeniz'e kıyısı olan Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'nın üyesi olduğu NATO, Oçamçira'da olası bir Rus üssünden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.