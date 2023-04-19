Kaftancıoğlu’ndan İstanbul surlarına asılan Erdoğan posterine tepki

Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterinin İstanbul surlarına asılmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Kaftancıoğlu’ndan İstanbul surlarına asılan Erdoğan posterine tepki

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin tarihi surlara asılmasına tepki gösterdi.

"Kanun tanımıyorlar, biliyoruz. Biz yine de teşhir edelim ve görevlileri görevlerini yapmaya davet edelim" diyen siyasetçi, yasağa dikkati çekerek şunları söyledi:

"Görevlerini yapmayan partizan kamu görevlilerine 14 mayıstan sonra denk gelmeyeceksiniz nasıl olsa! Hazine'ye ait olan İstanbul Surlarına yasaya göre bunların açılması yasak. Elbette itirazlarımızı yapıyoruz, yapacağız. Yasaya uygun davranmazlarsa eğer ne yapacağımızı da biliyoruz. 31 Mart öncesinde de bu filmleri çok izlemiştik. Filmin sonunu hepimiz biliyoruz."

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