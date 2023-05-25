Kaftancıoğlu'ndan Nedim Şener'e: Fırıldak ötesi aparat

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Babala TV yayınında geçmişte sarf ettiği “katil devlet” ifadesiyle ilgili yöneltilen soru üzerine söz aldı.



Kaftancıoğlu, programda "AİHM kararıyla devletin kolluk kuvvetleri aracılığıyla hukuk esastır, devletin kolluk kuvvetleri aracılığıyla Hrant Dink’in öldürüldüğünün AİHM kararı vardır. Devlet soyut bir kavramdır. Ben söylemiyorum, ben söylersem doğru sayılmaz, kanaat olur. Mahkeme kararı ile bu varsa burada benim katil devlet dememdeki amaç, Hrant Dink’in öldürülmesiyle bellidir ama katil devlet sizin kadar benim de ağrıma gidiyordur. Çünkü devletler vatandaşını öldüren mekanizmalara aracılık etsin değil o mekanizmalar vatandaşını korusun diyedir. Güçlü toplum, güçlü devlet olduğumuzda bunları ortadan kaldıracağızdır. Bunun ortadan kaldırmanın yolu da devleti soyutlayarak değil sorumlu devletin talebini vatandaşlar olarak yapacağız ki bu topraklarda hepimiz kutsal kavramlar değil sorumluluk üzerinden yapılan yanlışları ifade ettiğimizde ortaya çıkaracağız. AİHM'de ne yazık ki senin kadar benim de ağrıma gidiyor, devletin kurulları ve organları aracılığıyla cinayetler işlendiğini mahkeme kararlarında görüyoruz.” şeklinde konuştu.

ŞENER: RÜZGARSIZ DÖNEN FIRILDAKLIĞI TÜRKİYE SENDE GÖRDÜ

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Nedim Şener, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Kaftancıoğlu'nun videosunu paylaşarak, Kaftancıoğlu’nu mahkeme kararları ile kesinleşen gerçekleri çarpıtmakla suçladı.



“Devlete ‘seri katil’ diyen CHP’li Canan Kaftancıoğlu, Hrant Dink cinayetinde ortaya koyduğum ve mahkeme kararları ile kesinleşen gerçekleri çarpıtıyor. Dink cinayeti, FETÖ’cü istihbaratçıların, 12 Haziran 2007’de başlattığı ve Canan Kaftancıoğlu’nun FETÖ paçavrası Zaman gazetesinin manşetinden destek verdiği Ergenekon kumpası için, ‘göz yumduğu’ 19 Ocak 2007’de işlenmiş bir suikasttır.



AİHM’in ‘kamu görevlilerini suçladığı’ bir kararı yoktur ‘sadece etkin soruşturma yapılmamıştır’ kararı vardır. Etkin soruşturma ise dosya 2014’te FETÖ’cü savcı Muharrem Akkaş’tan alınınca yapıldı. Hem savcılıkta hem mahkemede tanık olarak iki kez ifade verdiğim dava Canan Kaftancıoğlu’nun ‘katil’ dediği devletin soruşturma ve kovuşturmasıyla aydınlanmış. FETÖ’cülerin ‘yol verdiği’ bir cinayet olduğu kesinleşmiştir.



Devlete ‘seri katil’ diyen ve şimdilerde CHP’li taklidi yapan Canan Kaftancıoğlu, 2009’da Türkan Saylan’ın evi FETÖ’cüler tarafından basılırken sessiz kalmış, 2010’da FETÖ paçavrası Zaman’da Ergenekon kumpasına destek olmuştu.



2022’de de anmasına katılıp Türkan Saylan taklidi yapmıştır. Hatta 2009’da FETÖ’cü kumpası ile intihar eden Ali Tatar’ın mezarına ziyarete gitmiştir.



Gençlere yalan söylemene rağmen sana daha ciddi yanıt verirdim ama yazdığında seviyeni ortaya koydun bir kez daha Canan. İşin gücün Ümit Kaftancıoğlu adını ‘nineni’ kullanmak fırıldak Canan. Rüzgarsız dönen fırıldaklığı Türkiye sende gördü Canan Kaftancıoğlu. Bir gün PKK’lıları översin bir FETÖ’cüleri yanlarsın, teröristlere başkomutan dersin. Dün gazetelerinde FETÖ’cüleri yanlıyordun sonra CHP’li rolü yapmaya başladın. Bugün de ‘ülkücü’ rolüne başlamışsın. Gençlere Hrant Dink konusunda yalan söylediğin için utan diyeceğim ama herkes biliyor utanmaz bir fırıldaksın Canan.”



KAFTANCIOĞLU: FIRILDAK ÖTESİ APARAT

Canan Kaftancıoğlu da Şener’in paylaşımına şu yanıtı verdi:



“İstesen de birileri gibi ‘değişik’ olamazsın ancak:



1- Ergenekon kumpasına destek veriyor olsam mahkemelerinde olup sana destek vermemiş olmam lazımdı. (yazık fırıldak olacağını öngörememişiz)



2- FETÖ’cüleri devletin en etkili yerlerine ninem mi yerleştirdi? Fırıldak ötesi aparat.”