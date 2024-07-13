Kağıt fabrikası saatlerdir yanıyor. Aydın’daki yangın 4 ili alarma geçirdi

Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi yakınlarında Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nın geri dönüşüm alanındaki atık kağıtların depolandığı alanda yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede tüm alanı etkisi altına aldı.

Alevler gecenin karanlığını adeta gündüze çevirdi. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile gece kontrol altına alındı. Gece yarısı rüzgarın şiddetini arttırması ile yangın tekrar kontrolden çıktı.

Yangına itfaiye ve orman ekiplerinin yanında AFAD, UMKE ve TOMA’lar da müdahale ediyor. Aydın Büyükşehir ve ilçe belediyelerin araçlarının yanında bazı özel firmaların tankerleri ile de devam eden söndürme çalışmalarına destek için Muğla, Manisa, Antalya ve Denizli Büyükşehir İtfaiyesi de ekip gönderdi.

Yangını söndürme çalışmaları oluşturulan kriz merkezince yönetilirken şu an itibariyle oluşan maddi hasarın ciddi boyutlara ulaştığı öğrenildi.