Kağıt fabrikası saatlerdir yanıyor. Aydın’daki yangın 4 ili alarma geçirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kağıt fabrikası saatlerdir yanıyor. Aydın’daki yangın 4 ili alarma geçirdi

Aydın'da bulunan Söke Kipaş Kağıt Fabrikası’nda akşam saatlerinde başlayan yangın geceleyin kontrol altına alındı. Yangın rüzgarın şiddetini arttırması ile yeniden kontrolden çıktı. Muğla, Manisa, Antalya ve Denizli Büyükşehir İtfaiyesi de yangına müdahale ediyor.

Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi yakınlarında Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nın geri dönüşüm alanındaki atık kağıtların depolandığı alanda yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede tüm alanı etkisi altına aldı.

Alevler gecenin karanlığını adeta gündüze çevirdi. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile gece kontrol altına alındı. Gece yarısı rüzgarın şiddetini arttırması ile yangın tekrar kontrolden çıktı.

Yangına itfaiye ve orman ekiplerinin yanında AFAD, UMKE ve TOMA’lar da müdahale ediyor. Aydın Büyükşehir ve ilçe belediyelerin araçlarının yanında bazı özel firmaların tankerleri ile de devam eden söndürme çalışmalarına destek için Muğla, Manisa, Antalya ve Denizli Büyükşehir İtfaiyesi de ekip gönderdi.

Yangını söndürme çalışmaları oluşturulan kriz merkezince yönetilirken şu an itibariyle oluşan maddi hasarın ciddi boyutlara ulaştığı öğrenildi.

aw245879-01-002.jpg

aw245879-02-001.jpg

aw245879-03-001.jpg

aw245885-01.jpg

aw245885-02.jpg

aw245885-03.jpg

aw245885-04.jpg

aw245885-05.jpg

aw245856-01.jpg

aw245856-02.jpg

aw245856-03.jpg

aw245856-04.jpg

aw245856-05.jpg

Son Haberler
Muhalif seçmenin oylarıyla seçilen vekiller AKP’ye geçiyor! İsim isim belli oldu Gündem
Muhalif seçmenin oylarıyla seçilen vekiller AKP’ye geçiyor! İsim isim belli oldu
Akasya Durağı'nın Zeyno'sunun son hali ortaya çıktı. Instagram’ı pozlarıyla kasıp kavuruyor Magazin
Akasya Durağı'nın Zeyno'sunun son hali ortaya çıktı. Instagram’ı pozlarıyla kasıp kavuruyor
77 pilot balina kıyıya vurdu Dünya
77 pilot balina kıyıya vurdu
Gece yarısı korkutan patlama Yerel Haberler
Gece yarısı korkutan patlama
İmam Hatiplere çocuk gelişimi bölümü Gündem
İmam Hatiplere çocuk gelişimi bölümü
5 katlı bina yerle bir oldu Yerel Haberler
5 katlı bina yerle bir oldu
En çok faiz veren hesaplar belli oldu. İşte Bankaların faiz hesapları Gündem
En çok faiz veren hesaplar belli oldu. İşte Bankaların faiz hesapları