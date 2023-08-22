Kağıt toplayanlar zabıta dövdü

İHA'nın haberine göre, olay, Derince ilçesi merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre zabıta memuru, karton toplayan şahısları izinsiz malzeme aldıkları gerekçesiyle uyardı.

Uyarısı sonrasında zabıta memuru ile kağıt toplayıcıları arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Zabıta memuru ile kağıt toplayıcıları yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdı.

Zabıta memuru kağıt toplayıcısının yumruğu ile yere düşerken, kavgayı vatandaşlar ayırdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.