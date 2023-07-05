Kağıt toplayıcı adam yangında hayatını kaybetti

Ordu’da 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın sonucu alevlerin içerisinde kalan 66 yaşındaki kağıt toplayıcısı İbrahim Kahyaoğlu hayatını kaybetti.

Kağıt toplayıcı adam yangında hayatını kaybetti

(İHA) Olay Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi, Osmanpaşa Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatı katından dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

aw927667-05.jpg

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi, bu esnada yangın alevlendi.

Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri binaya girerek söndürme çalışması başlattı. Bir süre devam eden söndürme çalışmalarının ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

aw927667-01.jpg

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yangının çıktığı çatı katında yapılan incelemeler sonucu ise burada yaşadığı öğrenilen ve mahallede karton topladığı bilgisine ulaşılan 66 yaşındaki İbrahim Kahyaoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı.

aw927667-04.jpg

İtfaiye ekiplerinin burada soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kahyaoğlu’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

aw927667-10.jpg

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

İlgili Haberler
Peçeteler alev aldı evde yangın çıktı
Peçeteler alev aldı evde yangın çıktı
İzmir'de tarlada çıkan yangın ormana sıçradı
İzmir'de tarlada çıkan yangın ormana sıçradı
3 katlı binanın çatısında yangın paniği
3 katlı binanın çatısında yangın paniği
Öne Çıkanlar
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Son Haberler
Çiftlikte çıkan yakın ekiplerce söndürüldü Yaşam
Çiftlikte çıkan yakın ekiplerce söndürüldü
Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu ve Yavaş ile yaptığı görüşmeyi anlattı Siyaset
Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu ve Yavaş ile yaptığı görüşmeyi anlattı
Arda Güler'in tercihi belli oldu. İspanyollar'dan flaş iddia Spor
Arda Güler'in tercihi belli oldu. İspanyollar'dan flaş iddia
Fahrettin Koca'dan Suriyeli istihdamı çıkışına dair yeni açıklama Siyaset
Fahrettin Koca'dan Suriyeli istihdamı çıkışına dair yeni açıklama
Trabzonspor sezona Slovenya'da hazırlanıyor Spor
Trabzonspor sezona Slovenya'da hazırlanıyor
Oltu'da sağanak sele dönüştü Yaşam
Oltu'da sağanak sele dönüştü