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Kılıçdaroğlu'na kağıt toplayıcı çocuklardan destek: Ben kemal geliyorum

Sosyal medyada kağıt toplayıcı çocukların, el arabalarına 'Ben kemal geliyorum' yazdığı fotoğraf gündem oldu.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 09:47
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Kağıt toplayıcı çocuklardan Kılıçdaroğlu'na destek

Kılıçdaroğlu'na kağıt toplayıcı çocuklardan destek: Ben kemal geliyorum
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Editör: Gülsüm Acıyan 

Türkiye'de 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine az bir zaman kala cumhurbaşkanı adayları için propaganda dönemi başladı.

Sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflar, milyonlarca lira verilen bu filmlerin, kampanyaların önüne geçiyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf ise tüm seçim için yapılan propagandaları gerisinde bıraktı. 

Kağıt toplayıcı çocukların, el arabalarına yazdıkları “Ben Kemal geliyorum” başlıklı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu fotoğrafta, kağıt toplayıcı çocukların el arabalarına “Ben kemal geliyorum” yazdığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf gündeme otururken, binlerce yorumları yapıldı.

NE OLMUŞTU? 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bir grup toplantısında iktidarı eleştirerek "Tek adam rejimi, Türkiye için bir beka sorunudur." ifadelerini kullanmıştı.

2023 seçimlerine Cüneyt Arkın'ın yer aldığı 'Hınç' filmi ile gönderme yapan Kılıçdaroğlu, "Ben Kemal geliyorum" mesajını vermişti. 

Söz konusu Cüneyt Arkın filmi ile göndermede 'Hınç' filminde Cüneyt Arkın, intikam alacağını kişilere "Ben Kemal geliyorum" dedikten sonra telefonu kapatır.

"BEN KEMAL GELİYORUM"

Kılıçdaroğlu toplantıda "Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak, açtıkları telefonların ucunda bir ses duyacaklar, 'Ben Kemal, geliyorum." diyerek sözlerini tamamladı. 

Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında, konuşmasının son bölümünde yaptığı 'Cüneyt Arkın' göndermesi ise gündem olmuştu.

Bu slogan, CHP Genel Merkezi'nin girişine pankart olarak asıldı. Ardından  "Ben Kemal geliyorum" repliğiyle ilgili çeşitli videolar yapıldı. 

İşte o fotoğraflar: 

 

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