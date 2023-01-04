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Park halindeki kamyon kundaklandı

Kağıthane'de park halindeki kamyon kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 09:54
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Kağıthane'de bir kamyon kundaklandı

Park halindeki kamyon kundaklandı
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İHA'nın haberine göre, yangın saat 01.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi, Haliç Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde park halinde olan 34 GAF 762 plakalı kamyon, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Kamyon, kupasından yanmaya başladı.

Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yavaş yavaş büyüyen yangın kamyonun kupasını sardı. Alev alev yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası kamyonun kupası adeta küle döndü. Kamyonu kundaklayan kişi veya kişiler olay yerinden kaçarken polis ekiplerinin ise şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

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