﻿Park halindeki kamyon kundaklandı

İHA'nın haberine göre, yangın saat 01.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi, Haliç Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde park halinde olan 34 GAF 762 plakalı kamyon, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Kamyon, kupasından yanmaya başladı.

Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yavaş yavaş büyüyen yangın kamyonun kupasını sardı. Alev alev yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası kamyonun kupası adeta küle döndü. Kamyonu kundaklayan kişi veya kişiler olay yerinden kaçarken polis ekiplerinin ise şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.