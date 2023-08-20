Kağıthane’de çocuk tacizi iddiası. Mahalleli linç etmek istedi

İstanbul Kağıthane’de, 13 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen seyyar satıcı, mahalleli tarafından darp edildi.

KAYNAK: İHA
Kağıthane’de çocuk tacizi iddiası. Mahalleli linç etmek istedi

İHA'nın haberine göre; olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çocuğun ailesi polise haber verdi

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yıllardır seyyar satıcılık yaptığı öğrenilen 56 yaşındaki K.J., iddiaya göre 13 yaşındaki M.K.'yi taciz etti. Çocuğun ailesi durumu fark edince polise haber verdi. Taciz iddiasını duyan mahalle sakinleri de olay yerine akın etti.

Mahalleli şüpheliyi dövdü

Mahalleli, tacizci olduğunu öne sürdükleri K.J.'yi yakalayarak darp etmeye başladı. Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, mahallelinin şüpheliyi tekme tokat dövdüğü ve polis ekiplerinin gelmesini beklediği görülüyor.

Şüpheli gözaltına alındı

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi mahallelinin elinden alarak gözaltına aldı. Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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