Kâğıthane’de dehşet! Darp edildi, aracın camlarını sopayla kırdı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Kağıthane’de yaşanan bir trafik kazası düelloya döndü. Yaşanan trafik kazası sonrası çarptığı araçtan inen 4 kişi tarafından darp edilen sürücü daha sonra kendini döven kişilerin aracın ön camını sopayla vurarak kırdı. Mahallenin ayağa kalktığı o kavga cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün saat 03.30 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde caddede seyreden hafif ticari aracın sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak önündeki otomobile çarptı. Kazanın ardından araçtan inen 4 kişi, kendisine çarpan aracın sürücüsünü sokak ortasında darbetti.

Kâğıthane’de dehşet! Darp edildi, aracın camlarını sopayla kırdı

DARBEDİLEN SÜRÜCÜ CAMA SOPA SAPLADI

Saldırganların elinden kurtulan sürücü, bir süre sonra sopa alarak olay yerine geri geldi. Kendisini darbeden 4 kişinin indiği aracı hedef alan sürücü, sopayı cama sapladı. Ardından uzaklaşan sürücü, küfür ve hakaretler ederek tehditte bulundu. Mahallelinin ayağa kalktığı o kavgayı bir mahalleli cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kâğıthane’de dehşet! Darp edildi, aracın camlarını sopayla kırdı

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Kovalamaca sonucu uzaklaşan sürücü daha sonra polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen ekipler, tarafları bir araya getirdikten sonra kazayla ilgili tutanak tuttu. Yaşanan olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kâğıthane’de dehşet! Darp edildi, aracın camlarını sopayla kırdı

Kâğıthane’de dehşet! Darp edildi, aracın camlarını sopayla kırdı

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