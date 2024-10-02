Kağıthane'de feci kaza! Bina boşluğunda asılı kaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kağıthane'de feci kaza! Bina boşluğunda asılı kaldı

KAĞITHANE'de yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, park halindeki otomobile çarptı.

Kağıthane'de yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kayan otomobil bina boşluğundaki kirişte asılı kaldı. Yaralanan 2 yolcu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kağıthane'de feci kaza! Bina boşluğunda asılı kaldı

Kaza, saat 19.15 sıralarında Seyrantepe Mahallesi, Cefakar Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdülaziz Keskin'in kullandığı 34 DFN 719 plakalı hafif ticari araç yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki 34 NB 3205 plakalı otomobile çarptı.

Kağıthane'de feci kaza! Bina boşluğunda asılı kaldı

Çarpmanın etkisiyle kayarak korkulukları aşan otomobil bina boşluğundaki kirişte asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokağı kapatarak güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri hafif ticarideki yolculardan Rojda A. ve Songül K.'yı tedbiren hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle araçlar kullanılmaz hale geldi, binada ise hasar oluştu.

Kağıthane'de feci kaza! Bina boşluğunda asılı kaldı

Araçların çekilmesinin ardından ilçe belediyesinin zabıta ekipleri binada inceleme yaptı. Kazayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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