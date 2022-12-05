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Otomobil ışıklarda durunca kurşun yağdırdılar bir kişiyi katlettiler

Kağıthane'de otomobiliyle trafik ışıklarında bekleyen Bayram Diril'e düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıyla ilgili 4 ilde operasyon düzenleyen polis 8 kişiyi gözaltına aldı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 14:14
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Kağıthane'de Işıklarda duran otomobilin sürücüsünü katleden zanlılar yakalandı. Olayın yeni görüntüleri ortaya çıkt

Otomobil ışıklarda durunca kurşun yağdırdılar bir kişiyi katlettiler
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Kağıthane'deki olay Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Diril, otomobiliyle trafik ışıklarında beklerken motosikletli 2 kişi yanına yaklaştı. Şüphelileri fark eden Diril, aracıyla geri geri giderek kaçmaya çalıştı ancak hem trafik akışının devam etmesi hem de şüphelilerin motordan inerek silahla ateş açması sebebiyle kaçamadı. 2 şüpheli saldırıyı gerçekleştirdikten sonra  motosikletle olay yerinden kaçarken Bayram Diril ise ağır yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bayram Diril ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

4 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ
Olayın ardından polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerinde yola çıkarak yaklaşık 18 gün boyunca saldırganların izini sürdü. Çalışmalarını tamamlayan polis, 30 Kasım'da İstanbul, Bursa, Amasya ve Kırklareli'de şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda saldırıyı gerçekleştiren S.Ç. ve M.K.'nin de aralarından bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.  Öte yandan saldırı anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde trafik ışıklarında beklerken yanına yaklaşan motosikleti gören Bayram Diril'in geri geri kaçmaya çalıştığı, şüphelilerin motosikletten inerek akan trafiğe rağmen saldırıyı gerçekleştirdikleri ve Diril'in idaresindeki otomobilin saldırıdan sonra kaldırıma çıktığı anlar yer alıyor.

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