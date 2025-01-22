Kağıthane’de lüks sitede dehşet anları! İsveçli adam Türk’ü 8 kurşunla öldürdü

Olay, 20 Ocak Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsveç uyruklu E.V. aynı sitede yaşayan A.C. P ve dini nikahlı eşi Z.E.K. ile sitenin otoparkında karşılaştı. E.V. ve A.C.P, arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda ikili birbirine silah çekti.

SKUTERLE KAÇTI

Taraflar arasında çıkan arbede sırasında silahını ateşleyen E.V., Portakalcı'yı 8 yerinden vurarak ağır şekilde yaraladı. Portakalcı'nın yanındaki Z.E.K.'ya da silahın kabzasıyla vuran ve darbeden E.V., elektrikli skuterle olay yerinden kaçtı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı A.C.P'yi ve Z. EK.'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan P, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunmayan Z.E.K.'nın ise hastanede tedavisi devam ediyor.

2 TABANCA 8 KOVAN

Polis ekipleri olayın yaşandığı otoparkta inceleme yaptı. Otoparkta 2 tabanca ve 8 kovan ele geçirildi. Şüpheli E.V.'nin evinde arama yapan polis, otomatik silah ve tabanca buldu.

Öte yandan olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, skuterle kaçan şüpheli E. V.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Ayrıca hayatını kaybeden A.C.P'nin poliste "kasten yaralama" suçundan iki suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.