Kağıthane’de sokak ortasında silahlı saldırı: 2 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

Kaynak: İHA
Kağıthane’de sokak ortasında silahlı saldırı: 2 ölü, 1’i ağır 2 yaralı
Kağıthane’de bir grup, aralarında husumet olduğu iddia edilen kişilere silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Gürsel Mahallesi’nde iddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup 28 Nisan Caddesi’nde karşılaşıp tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine bir grup, silahlarını çıkarıp husumetlilerine ateş etmeye başladılar.

Silah seslerini duyan vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri adlı.

Sağlık ekipleri ise olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrası yaralıları çevre hastanelere kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan M.A. ve O.Y. yaşamını yitirirken, H.Y.’nin ağır yaralı S.Y.’nin ise yaralı olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden O.Y.’nin kasten yaralama, gasp, yağma; M.A.’nın hırsızlıktan; ağır H.Y.’nin kasten yaralama; S.Y.’nin ise kasten yaralama suçlarından kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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