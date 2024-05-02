Kağızman’da silahlı kavga. 8 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
Kağızman’da silahlı kavga. 8 kişi tutuklandı
Kars Kağızman’da önceki gün husumetli 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralanmıştı. Mahkemeye çıkartılan 8 kişi tutuklandı.

Kars’ın Kağızman ilçesi Denizgölü köyünde 30 Nisan 2024 tarihinde daha önce aralarında husumet olan 2 aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgaya 8 kişi yaralandı.

Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiber’in bizzat yakından takip ettiği silahlı kavganın zanlılarının yakalanması için jandarma çalışma başlattı. Kavgaya karışan S.K, F.K., İ.K., N.K, S.K., E.K., S.K ve H.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Bu kişilerin evlerinde yapılan aramada 3 Av Tüfeği, 1 9 mm Tabanca, 1 Kurusıkı Tabanca, 49 7,65 mm Çapında Tabanca Fişeği ve 13 Kurusıkı Tabanca Fişeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 8 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kars Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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