Kahin Jose Mourinho... Aylar önce söylemişti dediği çıktı

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Kahin Jose Mourinho... Aylar önce söylemişti dediği çıktı

UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, dün geceden itibaren tüm dünyada gündem olmayı başardı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final maçları sona erdi ve finale çıkan takımlar belli oldu. Manchester United, Athletic Bilbao'yu elerken bir diğer Premier Lig ekibi Tottenham ise Bodo/Glimt'i geçerek adını finale yazdırmayı başardı. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun tahmini tuttu.

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JOSE MOURINHO FAVORİLERİ AYLAR ÖNCE SÖYLEMİŞTİ

Tottenham ile Manchester United, 21 Mayıs'ta UEFA Avrupa Ligi final mücadelesinde karşı karşıya gelecekler. Bu mücadele öncesi Jose Mourinho'nun aylar önce söyledikleri de doğru çıkmış oldu. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin Manchester United ile karşılaşacağı maç öncesi 23 Ekim 2024'te düzenlenen basın toplantısında Avrupa Ligi'nde favori takımlarının daha önce her ikisini de çalıştırdığı Manchester United ve Tottenham olduğunu açıklamıştı.

Finale yükselen takımlar dünyca ünlü teknik adamın söylediği iki Premier Lig ekibi oldu.

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