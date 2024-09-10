Kahire'de diplomasi trafiği: Fidan ve Borrell'den kritik görüşme

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Kahire'deki Arap Ligi 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında AB Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi." ifadelerine yer verildi.

Bakanımız @HakanFidan, Kahire’deki Arap Ligi 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında AB Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi. ???????????????? pic.twitter.com/2lORNiNINA — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 10, 2024