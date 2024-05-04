Kahraman itfaiyeci son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş’ta depremin yıktığı binanın enkazından kurtardıkları yaşlı adama ayağındaki botlarını verip giydirdiği görüntülerle yürekleri ısıtarak kahramanlaşan Kürşat Aydın, 6 Şubat depremlerinin sembollerinden olan o botlarını bir daha giymeyerek Merzifon itfaiyesinin duvarına asmıştı.

Samsun’un Atakum ilçesindeki evinin banyosunda ani ölümünün ardından cenazesi Merzifon’a getirilen 43 yaşındaki Aydın, sevenlerini hüzne boğdu. Merzifon Kara Mustafa Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Türk bayrağına sarılı naaşı meslektaşlarının omuzlarında taşınan kahraman itfaiyeci son yolculuğunu uğurlanıp defnedildi.

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Merzifon itfaiyesinin önünde gerçekleşen törende helallik alınırken yaptığı konuşmada gözyaşlarına hakim olamayan Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, fedakar bir mesai arkadaşlarını genç yaşta yitirmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyerek Aydın’ın ailesine başsağlığı diledi.

Cenaze törenine Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Mete Kuş da katıldı.