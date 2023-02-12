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Depremin kahraman köpeği. Öylesine yoruldu ki uyuyakaldı

Arama kurtarma köpekleri, deprem bölgelerindeki kurtarma çalışmalarında önemli rol üstlenmeye devam ediyor. Bu köpeklerden biri de Sarıyer Belediyesi’nin ekipleriyle birlikte enkazdan enkaza görev yapan ‘Şilan’ isimli kurt köpeği…

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 10:56
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Kahraman köpeği. Depremde 16 saat aralıksız çalıştı 3 canın kurtulmasını sağladı

Depremin kahraman köpeği. Öylesine yoruldu ki uyuyakaldı
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Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi. 7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Depremin yaşandığı illere çok sayıda arama-kurtarma ekipleri gönderildi. Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler de geliyor.

Yüzyılın en büyük felaketlerinden biri olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede sevk edilen arama kurtarma ekipleri, enkazda kalan canlara umut oluyor.

Yıkılan binaların enkazında zamana karşı büyük yarış var. Beton yığınlarının arasında bir nefes, ufak bir hareket hayati önemde. Gece gündüz devam eden çalışmalarda arama kurtarma ekiplerinin en büyük yardımcıları ise eğitimli köpekler. Özel eğitimli köpekler, deprem bölgelerinde arama kurtarmada çok önemli rol alıyor. Sosyal medyada da bu köpeklerle ilgili dikkat çeken paylaşımlar yapılmaya devam ediyor,

Son paylaşımlardan biri de Sarıyer Belediyesi’nin arama kurtarma ekiplerinde yer alan ‘Şilan’ isimli köpekle ilgili oldu. Kurt köpeği olan Şilan, depremin bölgesinde enkazdan enkaza koşarak görev yapıyor.

Sosyal medyada yapılan paylaşımda, “16 saat aralıksız çalıştı, enkazdan enkaza geçti 3 kişiyi belirledi, 3 canın kurtulmasını sağladı. Öylesine yoruldu ki uyuyakaldı, ekip üyelerinden biri montunu üstüne örttü. Asıl bu kahraman beğeniyi haketmiyor mu?” ifadeleri kullanıldı.

Hassas burun "Şilan", arama kurtarma çalışmaları bitene kadar ekiplerle birlikte enkazda görev yapmaya devam edecek.

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