Kahraman öğretmen! 'Heimlich Manevrası' ile öğrencinin hayatını kurtardı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sivas’ta teneffüs sırasında boğazına mandalina parçası kaçan Ertan Polat’ı (10), nöbetçi öğretmen Gülsüm Ekici 'Heimlich manevrası' ile kurtardı. O anlar okulun güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alibaba Mahallesi’ndeki Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu’nda teneffüs esnasında 5’inci sınıf öğrencisi Ertan Polat’ın boğazına mandalina parçası takıldı. Soluk borusu tıkanan Polat, nefes almakta zorlanmaya başladı. Arkadaşlarının haber vermesiyle nöbetçi öğretmen Gülsüm Ekici, hemen Polat’ın yardımına koştu. Ekici, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün verdiği ilk yardım eğitimi sayesinde heimlich manevrasıyla öğrencinin boğazındaki mandalina parçasını çıkardı. Polat’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

