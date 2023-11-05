Kahramanlar Operasyonunda PKK'nın mağaraları işte böyle imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya terör örgütü PKK’nın kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik yapılan Kahramanlar operasyonunu paylaştı.

Sami Güntürkün Gürel KAYNAK: Haber Merkezi
Kahramanlar Operasyonunda PKK'nın mağaraları işte böyle imha edildi

Bakan Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda PKK’nın kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik düzenlenen Kahramanlar Operasyonunu sosyal medya hesabından şu şekilde duyurdu:

BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ (BTÖ) MENSUBU TERÖRİSTLERİN KIRSALDA KIŞ AYLARINDA BARINMAK İÇİN HAZIRLADIKLARI MAĞARA VE SIĞINAKLARIN İMHA EDİLMESİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN “KAHRAMANLAR” OPERASYONUNDA 81 İLDE 21 ADET MAĞARA VE SIĞINAK İMHA EDİLDİ.

TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ BİR BİR BAŞLARINA YIKIYORUZ, YIKMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ

ŞIRNAK, HAKKARİ, VAN, BİTLİS, BİNGÖL, TUNCELİ, ERZURUM VE KARS’ta Cudi Dağı kırsalı, Silopi kırsalı, Kazan Vadisi, Yüksekova kırsalı, Başkale kırsalı, Bilice kırsalı, Tatvan kırsalı, Alaçık kırsalı, Şenkaya kırsalı ve Kağızman kırsalında J-SİHA ile birlikte Atak helikopterlerinin de yer aldığı 18.500 Jandarmamız tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda;

????1 adet uçaksavar,

????8 adet AK-47 piyade tüfeği,

????26 adet RPG-7 roketatar mühimmatı,

????28 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği,

????2 adet 3 kg TNT, (bombalı eylem düzenekleriyle birlikte imha edildi)

????3 adet M1 piyade tüfeği,

????4 adet makinalı tüfek,

????3 adet el bombası,

????3 adet EYP, (jandarma, polis ve askerlerin geçiş güzergahlarındaki yollara yerleştirmek için hazırlanan)

????9.838 adet mühimmat,

????35 adet tüp,

????5 adet telsiz ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi. Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar tespit edilip tek tek imha edildi.

Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.

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