Belgelerde her şey ortaya çıktı. Kahramanmaraş belediye başkanı böyle bir rapor yok demişti

Hayrettin Güngör’ün “Kahramanmaraş Jeoloji Mühendisleri Odası’nın böyle bir raporu yok” sözleri 2 Haziran 2022’de Kahramanmaraş’taki il koordinasyon kurulu toplantısına katılan jeoloji mühendislerinin tepkisini çekti.

Diken’den Bilal Çelik’in haberine göre, Güngör’ün böyle bir rapor yok demesinin ardından aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da olduğu siyasi liderlere ve birçok yöneticiye bu raporun gittiği ortaya çıktı.

Raporun gittiği isimler arasında Güngör de yer alıyor.

Raporu hazırlayanlar arasında yer alan Kahramanmaraş JMO temsilcilerinden Volkan Dalyan, belediye başkanıyla arasında bir toplantıda geçen konuşmayı da anlattı. Toplantıya diğer sivil toplum kuruluşlarından temsilciler de katılmıştı.

Diken’e konuşan mühendis, raporun Güngör’e de gittiğini ancak bunu ciddiye almadığını anlattı.

FAY BULMA TEKNİĞİ ‘ÇUKUR’MUŞ

Dalyan’ın anlattığına göre 2 Mart 2021 tarihli bu rapor, dokuz ay önceki il koordinasyon kurulu toplantısında gündeme geldi. Toplantıdaki JMO temsilcisi Dalyan, “Kahramanmaraş hakkında bir rapor sunduk, bu raporda da belirttiğimiz gibi Kahramanmaraş şehrinde 100 yılı aşan bir süredir geciktiği bilinen ve çok yıkıcı bir deprem bekleniyor” diye uyardı ve bu konuda çalışmanın olup olmadığını sordu.

Dalyan, Güngör’ün yanıtının şöyle olduğunu belirtti:

Lütfen yanlış anlamayın ama belediyeye eline çantayı alan ve uzman olduğunu söyleyen her gün kaç kişi geliyor biliyor musunuz…

Buna göre, itirazlar üzerine yeniden söz alan Güngör, deprem tespit tekniklerine inanmadığını da kaydetti:

Başkanım ben açıkçası bunun tespitinin ve çalışmanın bir çukurla yapılabileceğine inanmıyorum.

JMO temsilcileri Güngör’ün bu sözlerine tepki göstererek şunları da söyledi: Sayın başkan çukur dediğiniz ‘Paleosismolojik’ hendeklerle San Andreas Fayı gibi birçok dünya üzerindeki fay tespit edilmiştir. Bu bilime inanmamak sizin tercihiniz. Teşekkür ederim.

GÜNGÖR “BÖYLE RAPOR YOK” DEMİŞTİ

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü, fay hattı üzerindeki binaların kentsel dönüşüm kapsamına alınması ve bu hat üzerinde imar izni verilmemesi konusunda uyardıklarını ancak “Çalışma yapmaya gerek yok” yanıtını aldıklarını söyledi.

Güngör’se bunun üzerine Habertürk yazarı Nagehan Alçı’ya arayarak, “Kahramanmaraş Jeoloji Mühendisleri Odası’nın böyle bir raporu yok. Rapor olmadığı gibi haliyle benim böyle bir söylemim de yok. Siz bana bu yönde bir soru yöneltmiştiniz, ben yeniden açıkça beyan etmek isterim ki bu iddia tamamen gerçek dışıdır” demişti.