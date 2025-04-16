Kahramanmaraş güne depremle uyandı (16 Nisan 2025)

Kaynak: Haber Merkezi
Kahramanmaraş güne depremle uyandı (16 Nisan 2025)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde Saat 05.04 'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 6.98 km derinliğinde meydana geldi. Depremin yüzeye yakın meydana gelmesi nedeni ile sarsıntı tüm ilçelerden hissedildi.

Deprem nedeni ile vatandaşlar panik yaşarken, bölgeden olumsuz bir bilgi gelmedi.

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