Kahramanmaraş'da otomobil 30 metreden dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Kahramanmaraş'da otomobil 30 metreden dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde meydana gelen kazada, 30 metreden dere yatağına yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Andırın-Kadirli yolu Harboğazı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Osman Gönenç’in kontrolünü yitirdiği 61 KN 040 plakalı otomobil, yaklaşık 30 metreden dere yatağına yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık görevlileri, sürücü Osman Gönenç’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı İsmail Çatalbaş ve Kadir Gönenç ise ambulansla Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Osman Gönenç'in cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Andırın Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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